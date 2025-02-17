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Открывшийся на Думской улице Музей СВО организовал первую выставку

Выставка «Народный ВПК» проходит на базе интерактивного Музей СВО в Санкт-Петербурге. Она будет доступна для ознакомления до 23 февраля.

Посетителям расскажут, как собираются ударные дроны, как плетутся маскировочные сети. Гости выставки узнают о процессе отливания окопных свечей, о нюансах создания изделия народных «Кулибиных» для фронта.

На базе Музея СВО доступны симуляторы управления дронами. Желающие могут разобрать автомат Калашникова, научиться различать гранаты, оказывать помощь пострадавшим.

Как рассказал «Ъ-СПб» глава фонда «Новая история», владелец ООО «ТД Нева» Алексей Ковалев, на подготовку народного музея ушел почти год. Воплощением идеи в жизнь организаторы занимались с марта 2024, и, по словам господина Ковалева, на сегодняшний день задач остается по-прежнему много.

«Для меня самое главное — вклад волонтеров в наше общее дело победы. Именно поэтому первая выставка посвящена именно изделиям народного ВПК (военно-промышленный комплекс, — прим. "Ъ-СПб"). Это все то, что простые люди своими силами готовят для нашей армии. У нас можно будет увидеть и потрогать более 100 изделий, созданных руками простых людей», — рассказал Алексей Ковалев.

О том, как в Петербурге готовили к открытию Музей СВО, — в материале «Барную улицу перевоспитают патриотизмом».

Татьяна Титаева

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