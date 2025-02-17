Квартиру тещи иноагента Невзорова обратят в доход государства по решению суда

Петроградский районный суд Петербурга 17 февраля рассмотрел иск прокуратуры к жене журналиста-иноагента Александра Невзорова Лидии Невзоровой (принадлежит к экстремистскому объединению) и ее матери Наталии Колесниковой об обращении в доход государства квартиры на улице Ленина, официально принадлежащей госпоже Колесниковой. Требования истца были удовлетворены, сообщила в своем Telegram-канале глава объединенной пресс-службы судов (ОПС) Северной столицы Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист-иноагент Александр Невзоров и его супруга Лидия Невзорова (признаны экстремистским объединением)

Фото: @lydianevzorova Журналист-иноагент Александр Невзоров и его супруга Лидия Невзорова (признаны экстремистским объединением)

Фото: @lydianevzorova

Данный иск был принят к производству осенью 2024 года. Тогда прокуратура потребовала признать сделку купли-продажи квартиры, заключенную между Лидией Невзоровой (принадлежит к экстремистскому объединению) и ее матерью, мнимой и обратить недвижимость в доход государства. Все это время квартира находилась под арестом.

Супруги Невзоровы (признаны экстремистским объединением) в 2022 году уехали из России. В июле 2024 года они получили статус экстремистского объединения, за чем последовали постановления и иски об изъятии у них и обращении в доход государства земельных участков, домов, автомобиля и доли в бизнесе.

В середине ноября «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге отказался снимать с четы Невзоровых статус экстремистского объединения.

Дарья Астанина