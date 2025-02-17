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Водолазы Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на танкере Koala

Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на танкере Koala, на борту которого ранее произошел взрыв. В данный момент идет проверка на герметичность, сообщили в Telegram-канале Морспасслужбы.

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Фото: Telegram-канал Морспасслужбы

Фото: Telegram-канал Морспасслужбы

Фото: Telegram-канал Морспасслужбы

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Фото: Telegram-канал Морспасслужбы

Фото: Telegram-канал Морспасслужбы

Фото: Telegram-канал Морспасслужбы

«Водолазы приступили к ремонту последней пробоины на левом борту судна. Заделку всех повреждений корпуса с внешней стороны завершат сегодня до конца дня»,— сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед этим водолазы осуществляли пробные спуски для того чтобы «примерить» металлические листы на пробоины. При необходимости эти листы дополнительно обрабатывались.

В пресс-центре Морспасслужбы отметили, что в ближайшее время на правом борту танкера начнется откачка воды из шахты грузовых насосов. Благодаря этому будет открыт доступ к внутренним помещениям.

«Ранее откачали три кормовых танка пресной воды — всего 300 кубометров»,— рассказали в Морспасслужбе.

Напомним, взрывы в машинном отделе нефтетанкера Koala, который пришвартован в порту Усть-Луга, раздались ночью 9 февраля. Это спровоцировало риск разлива нефти. Как впоследствии сообщали власти региона, а также представители Росморречфлота, разлива нефтепродуктов удалось избежать, пострадавших в результате инцидента не было.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «"Коала" не вышла из порта».

Дарья Астанина

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