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Рабочий погиб на стройплощадке в Петербурге после удара ковшом экскаватора

Следственный комитет по Санкт-Петербурге проводит проверку по факту смертельного травмирования рабочего на стройплощадке в Калининском районе города. Трагический инцидент произошел накануне, 16 февраля, сообщили в ГСУ СК России по Петербургу.

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

По предварительным данным, при производстве строительных работ на улице Ольги Форш мужчина получил телесные повреждения в результате удара ковшом экскаватора по голове. Потерпевшего доставили в медицинское учреждение, где он впоследствии скончался.

Проверка проводится по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). В настоящий момент следователи проводят осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе медицинская и строительно-техническая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнили в СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал о гибели 23-летнего рабочего во время строительных работ по возведению ЖК «Янинский лес» во Всеволожском районе Ленобласти. Причиной смерти потерпевшего стало обрушение металлической опалубки.

Андрей Цедрик

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