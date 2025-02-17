Замучивший до смерти свою сожительницу петербуржец получил 17 лет колонии

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении жителя города Сергея Алексеева, признанного виновным по пп. «д,к» ч. 2 ст.105 УК РФ (убийство) и п. б ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Процесс проходил в закрытом режиме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, в середине мая 2024 года Алексеев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире на улице Солдата Корзуна жестоко избил свою 54-летнюю сожительницу. Суд установил, что подсудимый наносил женщине удары деревянной инвалидной тростью. В общей сложности их начитывалось около 200. С целью заставить жертву страдать, в своих истязаниях он также использовал «неустановленный предмет, обладающий свойством высокой термической активности». Им он нанес женщине ожоговую травму, после чего поместил ей в ротовую полость охлаждающую форму для льда. Помимо этого, Алексеев с особой жестокостью надругался над сожительницей, отметили в суде.

Свою вину подсудимый признал. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет в ИК строгого режима. Также суд удовлетворил иск дочери убитой на 1 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что жителя Петербурга с ножевым ранением госпитализировали после обращения очевидцев. Его доставили в больницу в состоянии клинической смерти, где после он скончался.

Андрей Цедрик