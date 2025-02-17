Бывший глава Александринки Сергей Емельянов вернулся в правительство Коми

Бывший директор Александринского театра Сергей Емельянов вернулся в состав правительства Республики Коми. Он занял должность заместителя председателя правительства региона. Об этом 17 февраля на еженедельном совещании объявил врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн, сообщается на официальном портале субъекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция, посвященная гастролям Театра на Бронной в Санкт-Петербурге. Слева направо: ныне бывший директор Александринского театра Сергей Емельянов, бывший директор Театра на Бронной Елена Мироненко и худрук Театра на Бронной Константин Богомолов.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Пресс-конференция, посвященная гастролям Театра на Бронной в Санкт-Петербурге. Слева направо: ныне бывший директор Александринского театра Сергей Емельянов, бывший директор Театра на Бронной Елена Мироненко и худрук Театра на Бронной Константин Богомолов.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Гольдштейн также объявил о назначении Ларисы Максимовой на должность и.о. заместителя председателя правительства региона — министра экономического развития, промышленности и транспорта. Ранее она работала на посту первого вице-премьера (2015-2019 гг.).

«Республика знает Ларису Владимировну и Сергея Витальевича как опытных управленцев. Уверен, что их знания будут реализованы на благо Республики Коми»,— отметил Ростислав Гольдштейн.

Сергей Емельянов — уроженец Республики Коми (город Ухта). В период с 2016 по 2021 годы он занимал должность регионального министра культуры, туризма и архивного дела. В 2024 году господин Емельянов ушел с поста, после чего переехал в Петербург и возглавил Александринский театр. В августе 2024-го стало известно о его уходе с должности директора учреждения. После Сергея Емельянова театр возглавил Александр Малич.

Дарья Астанина