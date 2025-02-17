На Васильевском острове полиция задержала организатора борделя для иностранцев

Петербургская полиция пресекла деятельность иностранного гражданина, подозреваемого в организации и вовлечении в занятие проституцией. Как сообщили в региональном ГУ МВД, 14 февраля сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия в клубе, расположенном в доме 30 по улице Кораблестроителей в Василеостровском районе Петербурга. В ходе мероприятия по этому адресу были задержаны 34-летний гражданин одного из государств Восточной Азии, три девушки в возрасте 19 – 24 лет и одна 17-летняя девочка.

Иностранца изобличили в организации незаконного караоке-клуба, где работали женщины легкого поведения, в том числе несовершеннолетние. При этом услуги сексуального характера в заведении оказывались исключительно соотечественникам подозреваемого, отметили в полиции.

В ходе обыска полицейские изъяли денежные средства, смартфоны, электронные носители информации, смартфоны, тетради с записями. В отношении задержанных девушек составлены административные протоколы. Главный подозреваемый, в свою очередь, стал фигурантом по ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Мужчину заключили под стражу.

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Андрей Цедрик