Рубль ослабил российскую нефть

Рублевая стоимость российской нефти Urals после пятимесячного перерыва опустилась к уровню 6,1 тыс. руб. за баррель. За месяц она потеряла в цене 23%, что связано как с падением цен на нефть на мировом рынке, так и с укреплением рубля. Столь стремительная коррекция начинает создавать определенные риски для наполнения бюджета, что может потребовать от Минфина поиска дополнительных источников финансирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По данным Profinance.ru, в понедельник, 17 февраля, котировки Urals опускались до отметки 6,09 тыс. руб. за баррель, минимального значения с 29 сентября 2024 года. Это на 1% ниже значений закрытия пятницы и на 23% ниже локального максимума, установленного месяцем ранее. Даже с учетом коррекции до 6,12 тыс. руб. за баррель цена на российскую нефть остается вблизи значений пятимесячной давности.

Столь стремительное снижение связано как с падением долларовых цен на европейском рынке, так и с укреплением рубля в последние дни. По данным Investing.com, в понедельник стоимость Brent на спот-рынке опускалась до $74,14 за баррель, что близко к минимальному значению с начала года. За неделю североморская нефть подешевела на 2,2%, а с середины января — более чем на 9%. Стоимость российской нефти за месяц упала на 13%, до $67,32 за баррель, минимума с конца прошлого года. Падение цен на нефть происходит на фоне снижения геополитических рисков как на Ближнем Востоке, так и в Европе, на фоне начавшегося переговорного процесса между Россией и США (см “Ъ” от 13 февраля). Участники нефтяного рынка ожидают, что в случае деэскалации отношений в Европе возможна отмена санкций против российского энергетического сектора либо ослабление контроля за их исполнением. «Для мировых цен на нефть это негатив — российская нефть будет более свободно попадать на мировой рынок, а значит, объемы мирового предложения возрастут»,— указывает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

Впрочем, пока значительного падения цен на нефть эксперты не ждут. Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко напоминает, что в настоящее время Россия связана соглашениями о добровольном сокращении добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ и даже в случае снятия санкций в соответствии с договором она не может сильно нарастить добычу. С учетом добровольных сокращений и компенсаций суммарная добыча должна составлять около 9 млн баррелей в сутки, и с апреля показатель может увеличиться, дойдя к концу года до отметки 9,24 млн баррелей в сутки. Кроме того, быстро перестроить логистические цепочки также не получится, отмечает господин Дудченко. В связи с этим в ближайшее время он ждет колебания стоимости Brent в диапазоне $76–77 за баррель.

При этом рубль существенно укрепил свои позиции на фоне переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина (см “Ъ” от 14 февраля). В конце прошлой недели внебиржевой курс доллара опускался ниже отметки 89 руб./$, в этот понедельник вернулся к отметке 91,5 руб./$. Однако этот показатель на 6–8 руб. ниже значений января—начала февраля.

Сложившаяся ситуация негативна для российского бюджета, который сверстан исходя из средней цены нефти Urals $69,7 за баррель и среднего курса доллара 96,5 руб./$. Это соответствует средней рублевой стоимости нефти в размере 6,7 тыс. руб. за баррель, что, по оценке руководителя направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимира Евстифеева, более чем на 5% выше средней цены с начала года. «Несмотря на то что доля нефтегазовых доходов в бюджетных поступлениях снижается из года в год, они остаются ключевым источником его пополнения»,— отмечает господин Евстифеев.

Впрочем, пока ситуация не критична для российского бюджета. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отмечает, что на этот год Минфин заложил небольшой дефицит в 1,2 трлн руб., или 0,5% ВВП. Это меньше дефицита 2023 года, который сложился на уровне 1,7% ВВП. «При необходимости Минфин может пойти на расширение дефицита до 2–3 трлн руб.»,— отмечает господин Васильев. Кроме того, по его мнению, при улучшении геополитической ситуации «можно ожидать снижения дисконта российской экспортной нефти к Brent, а также возможно более быстрое замедление инфляции и более раннее снижение ключевой ставки, что поддержит интерес инвесторов к ОФЗ».

Виталий Гайдаев