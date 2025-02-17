Главные новости за 17 февраля. Воронеж, Белгород, Курск, Липецк
Глава Поворинского района Воронежской области покинул пост.
Замглавы района Воронежской области случайно смертельно ранил человека на охоте.
МВД расследует передачу курской корпорации развития недвижимости в Москве.
Российские войска освободили от ВСУ село Свердликово в курском приграничье.
Глава Яковлевского округа Олег Медведев вернулся из «Барс-Белгород».
Пост врио министра по тарифам и ценам Курской области покинул Сергей Токарев.
Депутатов Курской облдумы обязали уведомлять о поездках за границу.
Воронежский «Факел» сыграл вничью с московским ЦСКА.
Липецким аграриям выделят 1,2 млрд рублей на льготные кредиты.
Воронежская «Галерея Чижова» обжаловала отказ в снижении налогов в ВС РФ.
Не состоялись торги на строительство Дома анимации в Воронеже за 595 млн рублей.