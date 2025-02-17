Замглавы района Воронежской области случайно смертельно ранил человека на охоте

Первый замглавы администрации Богучарского района Воронежской области Алексей Кожанов ранил своего знакомого на охоте. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказал источник в правоохранительных органах.

Информацию о происшествии подтвердили в правительстве региона, не назвав имя чиновника. «О трагедии заместитель главы администрации района незамедлительно проинформировал правоохранительные органы. Пострадавший был сразу же доставлен в больницу, однако в лечебном учреждении от полученного ранения скончался. В настоящий момент правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего. Заместитель главы администрации района сейчас находится в отпуске и максимально содействует расследованию»,— сообщили в пресс-службе облправительства.

По данным СМИ, чиновник выстрелил в своего 72-летнего знакомого случайно во время перезарядки ружья. Мужчины охотились в урочище «Рыжкина балка».

Владимир Зоркий