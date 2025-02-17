Липецким аграриям выделят 1,2 млрд рублей на льготные кредиты

На льготное краткосрочное кредитование сельхозпроизводителей Липецкой области в 2025 году из федерального бюджета выделили более 1,2 млрд руб. Это на 540 млн руб. больше, чем в 2024-м. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В начале февраля Минсельхоз РФ открыл прием документов на получение льготных краткосрочных кредитов по направлениям «Растениеводство», «Молочное скотоводство», а также льготных инвестиционных кредитов по всем направлениям целевого использования.

В конце января минсельхоз Воронежской области сообщал, что воронежским аграриям в 2025 году может понадобиться 38,5 млрд руб. льготных кредитов.

Почему урожай 2024 года стал худшим в макрорегионе за последние 12 лет — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов