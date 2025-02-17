Воронежский «Факел» сыграл вничью с московским ЦСКА

Матч между воронежским «Факелом» и московским ЦСКА закончился ничьей со счетом 1:1. Он прошел в рамках зимних сборов в турецком Белеке 17 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

На 19-й минуте матча счет открыл полузащитник Александр Ломовицкий. На 36-й минуте его сравнял нападающий Артем Шуманский, выступающий за ЦСКА.

В предыдущем матче в ходе зимних сборов «Факел» сыграл вничью с клубом «Носаф» из Узбекистана со счетом 0:0. 21 февраля воронежскому клубу предстоит встретиться с тульским «Аресеналом».

В перерыве между турами РПЛ «Факел» начал обновлять свой состав. Из клуба ушли полузащитник Табо Селе, нападающий Евгений Марков и, временно, вратарь Вячеслав Доровских. При этом к команде присоединились российский защитник Альберт Габараев и универсальный футболист Александр Ломовицкий.

Егор Якимов