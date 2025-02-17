Воронежская «Галерея Чижова» обжаловала отказ в снижении налогов в ВС РФ

АО «Галерея Чижова» (ГЧ, основатель — депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Чижов) обратилось в Верховный суд РФ с жалобой на решения нижестоящих инстанций об отказе во включении третьей очереди одноименного ТРЦ в перечень недвижимости с рассчитываемым от кадастровой стоимости налогом на имущество. Это следует из судебной документации. Жалоба еще не принята к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Галерея Чижова» пыталась в 2023 году включить свою третью очередь площадью 77 тыс. кв. м в перечень на 2017 год. Министерство предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области отказало компании. В случае успеха, по данным «Ъ-Черноземье» на 2021 год, ГЧ бы удалось снизить налоговые платежи со 180 млн до 20 млн руб. в год.

Компания обжаловала решение министерства в арбитражном суде региона. Суд первой инстанции встал на сторону ГЧ и признал отказ незаконным. Апелляционная инстанция не согласилась с этим решением, посчитав, что сроки обращения по перечню истекли. Эти же доводы поддержал и кассационный суд.

В 2021 году ГЧ уже оспаривала отказ во включении этого же здания и участка под ним в перечень на 2018–2021 годы. В суде первой инстанции «Галерее Чижова» отказали в удовлетворении требований, однако в апелляции встали на сторону общества. В кассации решение не обжаловалось и вступило в силу в 2022 году.

Третья очередь «Галереи Чижова» запущена в 2017 году, включает в себя торговый центр и апартаменты. Общий объем вложений в нее оценивается в 6,2 млрд руб. Все очереди ТРЦ возводились с использованием кредитных средств Сбербанка в размере около 13 млрд руб.

Подробнее об этом читайте в публикации «Ъ-Черноземье» «Кадастровый перечень остался без "Галереи Чижова"».

Егор Якимов