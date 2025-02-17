МВД расследует передачу курской корпорации развития недвижимости в Москве

Управление МВД по Курской области возбудило уголовное дело о злоупотреблениях должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы) по факту передачи АО «Корпорация развития Курской области» принадлежащей региону недвижимости в Москве и о последующей сдаче имущества в аренду. Об этом сообщил врио главы комитета региональной безопасности Олег Горячев на заседании правительства.

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«Это имущество должно быть возвращено в казну. Правительство сформировало позицию, что действия были незаконными и нарушали интересы государства, бюджета и общества»,— сказал врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, речь идет о помещениях площадью 1,1 тыс. кв. м на Варшавском шоссе и пяти машиноместах, которые были сданы в аренду коммерческой компании на сомнительных условиях.

В конце прошлого года бывший гендиректор корпорации развития Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин попали под следствие за злоупотребления при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии регионального управления МВД, Лукин и Грабин дважды проавансировали работы по возведению сооружений в Глушковском районе, что привело к необоснованному расходованию из бюджета 173 млн руб. Позже Генеральная прокуратура инициировала дело о взыскании с бывших топ-менеджеров и нескольких предпринимателей более 3 млрд руб.

Подробнее об иске надзорного ведомства — в публикации «Ъ-Черноземье» «Генпрокуратура взялась за оборону».

Сергей Толмачев