Глава Поворинского района Воронежской области покинул пост

Глава Поворинского района Воронежской области Александр Леонов сложил полномочия. Об этом сообщили в облправительстве. Там добавили, что губернатор Александр Гусев высоко оценил работу господина Леонова на этом посту и предложил принять участие в конкурсе на должность главы Борисоглебска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Воронежской области Фото: Правительство Воронежской области

Александру Леонову 48 лет. Он родился в крымском Симферополе. В 1999 году окончил Острогожское медицинское училище, в 2007-м — Белгородский университет потребительской кооперации, экономики и права, в 2020-м — Российский экономический университет имени Плеханова. С октября 2015 года по июль 2018-го работал зампредседателя Совета народных депутатов Подгоренского района. Затем начал исполнять обязанности главы Поворинского района, в сентябре 2018 года был утвержден в этой должности, занимает ее до сих пор.

Ранее пост главы Борисоглебска занимал Андрей Пищугин. О его отставке стало известно в конце декабря 2024 года. По данным «Ъ-Черноземье», господин Пищугин может возглавить Общественную палату Борисоглебска.

В облправительстве причиной увольнения господина Пищугина называли его переход в коммерческие структуры. Накануне появления информации об отставке чиновника депутат местной гордумы Вячеслав Владимиров рассказал о проведении оперативных мероприятий в администрации. Официально следственные органы о них не сообщали.

Егор Якимов