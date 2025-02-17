Не состоялись торги на строительство Дома анимации в Воронеже за 595 млн рублей

Никто не заявился на участие в конкурсе по выбору подрядчика для строительства Дома анимации в Воронеже за 595,4 млн руб. В связи с этим торги признали несостоявшимися. Согласно порталу госзакупок, новый тендер пока не объявлен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок в Воронеже, где планируется построить Дом анимации

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Участок в Воронеже, где планируется построить Дом анимации

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По условиям закупки, победителю конкурса нужно было построить пятиэтажное здание площадью 8,5 тыс. кв. м на участке на 3,9 тыс. кв. м. Проектом в нем предусмотрены 353 рабочих места для сотрудников анимационной студии «Воронеж» (бывшая Wizart Animation) и подземная парковка на 24 места. В ноябре 2024 года губернатор Александр Гусев рассказывал, что здание будет напоминать по форме глыбу льда. На первом этаже планировалось разместить общественные пространства и вход в офисную часть. С первого по четвертый этаж предусмотрен атриум, а часть трехуровневой кровли должна быть эксплуатируемой. Также в здании хотят создать музей анимации и областной креативный колледж.

Работы требовалось выполнить с даты заключения контракта до 1 мая 2027 года. Гарантия на объект — пять лет.

Изначально строительство Дома анимации за 300 млн руб. инициировала анимационная студия «Воронеж». Она провела конкурс на лучший проект в 2019 году. В 2020-м был заложен первый камень, однако работы так и не начались. В конце 2022 года воронежские власти решили вложить в этот проект бюджетные средства. Тогда источник «Ъ-Черноземье» в отрасли говорил, что сумма в 300 млн на строительство уже неактуальна.

В 2023 году контракт на проектирование Дома анимации за 10,9 млн руб. получила местная компания «Совтехэко», известная новогодним оформлением площади Ленина в облцентре за 65,4 млн руб. в 2022 году.

Алина Морозова