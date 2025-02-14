«Хамас» примет во внимание просьбу России об освобождении уроженца Донбасса

Заместитель председателя палестинского движения «Хамас» Муса Абу Марзук заявил, что группировка примет во внимание просьбу России об освобождении уроженца Донбасса Максима Харкина. Господин Харкин может быть освобожден на втором этапе обмена между «Хамасом» и Израилем.

«Мы с уважением отнеслись к просьбе России, но в данный момент не можем раскрывать информацию о заложниках, входящих во второй этап сделки, переговоры по которому начнутся на следующей неделе, если Израиль отправит свою делегацию (в Доху.— "Ъ")»,— сказал Муса Абу Марзук в интервью ТАСС.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия будет добиваться скорейшего освобождения заложников в Газе, в том числе россиянина Александра Труфанова и Максима Харкина. 3 февраля делегация «Хамаса» прибыла в Россию для обсуждения гуманитарной помощи. На следующий день министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва получает сигналы о проблемах с реализацией второго этапа соглашения.

Прекращение огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. На первом этапе «Хамас» должен освободить 33 заложника (включая Александа Труфанова), на втором — освободить остальных. Завтра, 15 февраля, состоится очередной обмен пленными между «Хамасом» и Израилем. Как сообщил представитель вооруженного крыла группировки, в числе освобожденных будет господин Труфанов.

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