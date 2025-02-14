Главные новости за 14 февраля. Кубань, Крым, Адыгея

Сотрудники полиции установили личности подростков, которые ели и мусорили у Вечного огня в Апшеронске.

Валовой региональный продукт Севастополя в 2024 году достиг 301 млрд руб., собственные доходы города за пять лет увеличились более чем вдвое и превысили 36 млрд руб.

С 15 по 17 февраля местами в Краснодарском крае прогнозируют ливни, дожди со снегом и грозой, а также сильный ветер с порывами до 20 м/с, в отдельных районах 22–27 м/с.

В январе 2025 года в добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края поступило 150 заявок на поиски пропавших людей.

В Краснодарском крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева отремонтируют около 30 воинских захоронений. В 2025 году на эти цели направят 100 млн руб.

Владимир Путин поддержал желание губернатора Севастополя переизбираться на пост.

В Адыгее в 2024 году объем финансирования нацпроекта «Культура» составил 580,7 млн руб.

Суд Краснодара отказал в удовлетворении иска бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, который требовал 20 млн руб. с адвоката семьи погибшего в качестве компенсации за якобы ущерб чести, достоинству и деловой репутации.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе более чем на 357 км берега собрали свыше 186 тыс. тонн загрязненного песка и грунта после крушения танкеров в Керченском проливе.

Кубанские суды разрешили спор между Краснодарским краем и Новороссийском за 40 га земель сельхозназначения в станице Раевской в пользу региональных властей.

Некоторые сочинские чаеводы продолжают работать без договоров аренды земель, на которых размещены плантации. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил замдиректора АО «Хоста чай» Сергей Мочалов.