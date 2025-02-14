Власти Кубани отсудили у Новороссийска 40 га сельхозземель

Кубанские суды разрешил спор между Краснодарским краем и Новороссийском за 40 га земель сельхозназначения в станице Раевской в пользу региональных властей. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Бороненко Фото: Максим Бороненко

Как следует из материалов дела, в 2011 году краевые власти сформировали из невостребованных земельных долей участок площадью 60 га в массиве земель сельхозназначения, ранее принадлежавших агрофирме «Раевская».

Однако впоследствии выяснилось, что в границах этого участка каким-то образом (каким, не уточняется) появился другой — площадью 40 га, — который в 2017 году зарегистрировали за собой власти Новороссийска.

Возник спор, и муниципалитет с регионом предъявили в адрес друг друга встречные иски, с требованиями об аннулировании прав собственности на спорный надел. Ввиду того, что власти Кубани зарегистрировали свои права первыми, то суд принял в споре их сторону.

Решение Арбитражного суда Краснодарского края поддержали апелляционная и кассационная инстанции.

Михаил Волкодав