В Краснодарском крае в январе пропали 150 человек

В январе 2025 года в добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Краснодарского края поступило 150 заявок на поиски пропавших людей. Благодаря совместной работе добровольцев и правоохранительных органов удалось найти живыми 103 человека, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ДПСО «ЛизаАлерт» Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: из архива «ЛизаАлерт» Фото: из архива «ЛизаАлерт»

Чаще всего люди исчезают в крупных городах региона — Краснодаре, Сочи и Новороссийске. Основная категория пропавших — взрослые и пожилые люди, страдающие нарушениями памяти, в том числе деменцией.

Представители «ЛизаАлерт» отдельно выделили рост числа случаев, связанных с мошенничеством. МВД обращает внимание на увеличение заявок, связанных с исчезновением людей, попавших под влияние злоумышленников.

Татьяна Ручкина