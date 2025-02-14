В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение из-за непогоды

С 15 по 17 февраля местами в Краснодарском крае прогнозируют ливни, дожди со снегом и грозой, а также сильный ветер с порывами до 20 м/с, в отдельных районах 22–27 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Прогнозируют гололед, налипание мокрого снега. Также ожидается сильный ветер с порывами 15–20 м/с.

17 февраля в отдельных районах края также возможны сильные осадки в виде мокрого и обычного снега. Ожидается метель, снежные заносы на дорогах и гололедица.

Алина Зорина