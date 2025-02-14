Сочинские чаеводы планируют работать без договоров на землю в 2025 году

Некоторые сочинские чаеводы продолжают работать без договоров аренды земель, на которых размещены плантации. Как сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на замдиректора АО «Хоста чай» Сергея Мочалова, сейчас заключено только 15-16 договоров, остальные продолжают работать без них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный портал города-курорта Сочи Фото: Официальный портал города-курорта Сочи

«Конечно, планируем собирать урожай и в 2025 г. Но важно понимать, что без документов нет гарантии, что нас завтра отсюда не выгонят»,— отметил господин Мочалов.

В 2022 году Хостинский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об истребовании в федеральную собственность 538 га. В итоге сочинские чаеводы, в числе которых были «Мацестинский чай», «Солохаульский чай», «Шапсугский чай» и «Хоста-чай», лишились прав на плантации. В прокуратуре посчитали, что земли ранее выбыли из госсобственности незаконно. Оспорить это решение чаеводы не смогли. В июне 2024 года предприятия чаеводческой отрасли курорта не смогли перезаключить с Росимуществом договоры аренды земли.

Татьяна Ручкина