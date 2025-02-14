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Полиция Апшеронска установила личности школьников, мусоривших у Вечного огня

Сотрудники полиции установили личности подростков, которые ели и мусорили у Вечного огня в Апшеронске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подростками, которые неподобающе себя вели, оказались трое десятилетних мальчиков. С ними и их родителями уже провели профилактическую беседу о недопущении подобных инцидентов.

В ходе мониторинга соцсетей полицейские обратили внимание на публикацию, в которой запечатлено неподобающее поведение подростков у Вечного огня. По словам очевидцев, школьники ели и ползали на четвереньках вокруг мемориала.

Алина Зорина

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