На ремонт 30 воинских захоронений на Кубани направят 100 млн рублей

В Краснодарском крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева отремонтируют около 30 воинских захоронений. В 2025 году на эти цели направят 100 млн руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ремонт 29 воинских захоронений является одной из задач подготовки к празднованию Дня Победы в Краснодарском крае. Работы планируют завершить до 1 мая.

В 2024 году в 26 муниципальных образованиях Краснодарского края восстановили 58 воинских захоронений и установили 38 мемориальных знаков. По информации Министерства обороны РФ, на территории региона расположено около 3 тыс. воинских захоронений, относящихся к временам Великой Отечественной и Гражданской войн. В них погребено около 50 тыс. советских солдат.

Алина Зорина