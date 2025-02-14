В 2024 году ВРП Севастополя достиг 301 млрд рублей

Валовой региональный продукт Севастополя в 2024 году достиг 301 млрд руб., собственные доходы города за пять лет увеличились более чем вдвое и превысили 36 млрд руб. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

За прошедшие пять лет валовой региональный продукт (ВРП) вырос почти в два раза по сравнению с 2019 годом. Собственные доходы бюджета также демонстрируют стабильный рост. За пять лет они увеличились в 2,2 раза. В 2019 году у региона было 16,8 млрд руб. собственных доходов, в 2024 году — 36,6 млрд руб.

Кроме того, по словам Михаила Развожаева, за пять лет объем инвестиций в экономику Севастополя превысил 418 млрд руб.

Губернатор Севастополя, говоря об исполнении госпрограмм, подчеркнул, что они являются основным источником федеральных инвестиций в развитие города. За последние пять лет по программе «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» привлекли 113,5 млрд руб. На эти средства построили и ввели в эксплуатацию 99 объектов. Кроме того, с 2019 года Севастополь получил 25 млрд руб. на капитальные вложения по нацпроектам, что позволило возвести 34 объекта.

Алина Зорина