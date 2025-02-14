Владимир Путин поддержал желание губернатора Севастополя переизбираться на пост

Президент РФ Владимир Путин поддержал желание Михаила Развожаева переизбираться на пост губернатора Севастополя. Глава государства пожелал ему удачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Выборы должны пройти в сентябре. Губернатор Севастополя во время видеоконференции с Владимиром Путиным попросил одобрить свою кандидатуру на предстоящих выборах.

«Сказал, что в случае его одобрения и поддержки готов участвовать в выборах. И в случае если меня поддержат севастопольцы, то для меня будет большой честью продолжить служить Городу-Герою»,— написал по итогам встречи господин Развожаев в своем Telegram-канале.

14 февраля он доложил президенту об итогах работы за пять лет в качестве губернатора Севастополя, а именно о социально-экономической ситуации в регионе, в том числе исполнении госпрограмм по его развитию и нацпроектов. Отдельно были затронуты вопросы обеспечения севастопольцев дошкольными учреждениями и поликлиниками, а также подготовки школьных учителей, отметили в пресс-службе Кремля.

Михаил Развожаев родился в 1980 году в Красноярске. В 2002 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета (КГПУ). В армии Развожаев не служил, но окончил в вузе военную кафедру. Офицер запаса, лейтенант. В 2016–2017 годах прошел обучение по программе подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС), в 2018-м окончил там же программу развития кадрового управленческого резерва, которую также называют школой губернаторов.

В апреле 2003 года Михаил Развожаев начал работать в администрации губернатора Красноярского края. Там с 2008 по 2012 год он занимал должности консультанта, руководителя пресс-службы краевого правительства, замначальника управления пресс-службы главы региона, пресс-секретаря губернатора и замначальника управления информационной политики (в то время регионом руководил Александр Хлопонин). В феврале 2010 года губернатором назначили Льва Кузнецова, а в 2012 году господин Развожаев стал замруководителя администрации главы Красноярского края.

В 2014 году в РФ создали Министерство по делам Северного Кавказа. Руководителем стал Лев Кузнецов, а его советником Михаил Развожаев (в июле 2014-го). Уже в октябре он получил пост замглавы Минкавказа. Позже ведомство упразднили.

В начале октября 2018 года президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии. Позже он около полугода был руководителем исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ). 11 июля 2019 года Развожаева назначили врио главы Севастополя. В сентябре 2020 года его избрали губернатором.

Татьяна Ручкина