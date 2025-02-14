Кубанскому экс-судье отказали во взыскании 20 млн рублей с адвоката жертвы

Первомайский районный суд Краснодара за одно заседание вынес решение, постановив отказать в удовлетворении иска бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, который требовал 20 млн руб. с адвоката семьи погибшего в качестве компенсации за якобы ущерб чести, достоинству и деловой репутации. Об этом сообщает «”КП” – Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Весной 2020 года Юрий Захарчевский на своем внедорожнике сбил 28-летнего велосипедиста Данила Юханова и уехал с места ДТП, оставив молодого человека без помощи. Данил скончался в больнице от полученных травм спустя несколько месяцев.

Уголовное дело по факту ДТП возбудили только спустя полгода. Долгое время Юрий Захарчевский проходил по делу как свидетель и продолжал работать судьей. В феврале 2022 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) разрешила возбудить уголовное дело в отношении бывшего судьи. Перед его рассмотрением судья ушел в отставку, после чего его перевели в статус обвиняемых. В 2024 году по уголовному делу в отношении водителя внедорожника был вынесен обвинительный приговор. Суд в Ростове-на-Дону признал вину Юрия Захарчевского доказанной и приговорил его к шести годам колонии-поселения.

Позже стало известно, что бывший судья не стал отбывать наказание, а подписал контракт с Минобороны РФ, став участником спецоперации. Он обжаловал свой приговор в ВС РФ, но ему лишь сократили с 6 до 2 млн руб. размер морального ущерба, который он должен выплатить семье своей жертвы. Однако Юрий Захарчевский посчитал, что за время разбирательств его чести, достоинству и деловой репутации был нанесен еще больший ущерб, и подал к адвокату семьи своей жертвы иск на 20 млн руб.

Александра Бастова