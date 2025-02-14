На Кубани, в Крыму и Севастополе собрали 186 тысяч тонн песка с мазутом

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе более чем на 357 км берега собрали свыше 186 тыс. тонн загрязненного песка и грунта после крушения танкеров в Керченском проливе. Как сообщает пресс-служба МЧС России, вибрационной установкой просеяли более 25 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

На Кубани и в Крыму новых случаев выбросов мазута не зафиксировали. В Севастополе на одном участке обнаружили точечные выбросы мазута. К мониторингу берега привлечены авиация, беспилотники, морские суда, катера ГИМС МЧС России. Водолазы ведомства обследуют затонувшие части танкеров, акваторию, морское дно и подводные части объектов инфраструктуры пляжей. Всего специалисты уже совершили 483 спуска и собрали на дне 557 мешков с нефтесодержащими отходами.

В Краснодарском крае специалисты обследуют 265 км берега. В регионе уже вывезли более 184 тыс. тонн загрязнений.

В Крыму мониторируют 525 км берега. Почти на 214 км собрали 718 тонн загрязненного песка и грунта. В Севастополе на 165 км берега собрали и вывезли почти 659 тонн загрязнений.

Татьяна Ручкина