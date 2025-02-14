Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Адыгее на реализацию нацпроекта «Культура» за год направили 580 млн рублей

В Адыгее в 2024 году объем финансирования нацпроекта «Культура» составил 580,7 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Фото: PerfectStock

Фото: PerfectStock

«За последние годы мы создали, восстановили и обновили несколько десятков объектов в городах, селах, аулах и станицах республики. <...> Стараемся оснащать всем необходимым наши музеи, концертные и выставочные залы, дома культуры, библиотеки, театры»,— сказал господин Кумпилов.

Он рассказал, что среди обновленных объектов — Пушкинский народный дом, Национальный музей региона, Картинная галерея республики, Концертный зал «Нальмэс». В хуторе Гавердовском достроили центр культурного развития, в ауле Гатлукай — сельский дом культуры. В хуторе Шаумян и в ауле Панахес провели капремонт сельских домов культуры, в Майкопе реконструировали ДШИ №6.

По модельному стандарту оснастили три библиотеки в поселке Майском, в аулах Уляп и Габукай. Также в ДШИ им. К. Х. Тлецерука создан виртуальный концертный зал, рассказал глава Адыгеи.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...