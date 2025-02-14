В Адыгее на реализацию нацпроекта «Культура» за год направили 580 млн рублей

В Адыгее в 2024 году объем финансирования нацпроекта «Культура» составил 580,7 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

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«За последние годы мы создали, восстановили и обновили несколько десятков объектов в городах, селах, аулах и станицах республики. <...> Стараемся оснащать всем необходимым наши музеи, концертные и выставочные залы, дома культуры, библиотеки, театры»,— сказал господин Кумпилов.

Он рассказал, что среди обновленных объектов — Пушкинский народный дом, Национальный музей региона, Картинная галерея республики, Концертный зал «Нальмэс». В хуторе Гавердовском достроили центр культурного развития, в ауле Гатлукай — сельский дом культуры. В хуторе Шаумян и в ауле Панахес провели капремонт сельских домов культуры, в Майкопе реконструировали ДШИ №6.

По модельному стандарту оснастили три библиотеки в поселке Майском, в аулах Уляп и Габукай. Также в ДШИ им. К. Х. Тлецерука создан виртуальный концертный зал, рассказал глава Адыгеи.

Татьяна Ручкина