Вице-президент США назвал условия перезагрузки отношений с Россией

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что, если президент России Владимир Путин не согласится на мирный договор с Украиной, гарантирующий ее независимость, Вашингтон готов ввести против Москвы новые санкции и применить иные меры воздействия. Господин Вэнс подчеркнул, что возможность отправки американских войск на Украину, если переговоры с Россией зайдут в тупик, остается «на столе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Leah Millis / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Leah Millis / Reuters

При этом он допустил и перезагрузку отношений с Россией после успешного урегулирования украинского конфликта. Джей Ди Вэнс выразил мнение, что изоляция Москвы от западных рынков толкает ее к Китаю. «Быть младшим партнером в союзе с Китаем не в интересах Путина»,— сказал вице-президент США в беседе с The Wall Street Journal.

По мнению господина Вэнса, переговоры по Украине приведут к соглашению, которое «шокирует многих людей». При этом у американского президента Дональда Трампа «нет шор на глазах». «Он собирается сказать: все на повестке, давайте заключим сделку»,— добавил Джей Ди Вэнс.

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Сразу после этого президент США созвонился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Господин Трамп назвал оба разговора великолепными и связал начало контактов с возможностью завершить российско-украинский конфликт. Он не считает, что прямой диалог России и США является угрозой для Украины.

О сотрудничестве Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Переговорщики в строю».