Из-за удара ВСУ по Запорожской ТЭС без света осталось более 50 тыс. человек

Минэнерго Запорожской области сообщило, что в ночь на 13 февраля ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской теплоэлектростанции (ТЭС). Никто не пострадал, но было критически повреждено энергетическое оборудование. Из-за этого отключилось электричество более чем у 50 тыс. абонентов.

По данным ведомства, отсутствие электроснабжения наблюдается в городе Энергодар, а также в Каменка-Днепровском и Веселовском муниципальных округах. «Энергетики в усиленном режиме работают над восстановлением электроснабжения»,— говорится в пресс-релизе министерства, опубликованном в Telegram.

2 февраля региональные власти заявили о семи атаках дронов на Энергодар, обошлось без пострадавших. 12 февраля губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию рядом с Запорожской АЭС. Руководство станции заявило, что на ее работу удары не повлияли. Международное агентство по атомной энергии, чья мониторинговая группа присутствует на станции, неоднократно отчитывалось о взрывах рядом с ЗАЭС.