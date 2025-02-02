На ЗАЭС сообщили о семи атаках дронов на Энергодар

Семь дронов-камикадзе ВСУ атаковали Энергодар в течение дня, сообщила «РИА Новости» директор по коммуникациям Запорожской АЭС (ЗАЭС) Евгения Яшина. Пострадавших и возгораний в городе нет.

По словам госпожи Яшиной, атаки не затронули объекты атомной электростанции. «Ситуация в городе и на Запорожской АЭС находится под контролем, но опасность новых атак сохраняется»,— сказала Евгения Яшина.

ЗАЭС расположена близ Энергодара на левом берегу Днепра. Она состоит из шести энергоблоков, которые на данный момент находятся в состоянии «холодного останова». В конце января врио главы администрации Энергодара Максим Пухов заявил, что украинские войска активизировали атаки на город. Эксперты Международного агентства по атомной энергии выразили обеспокоенность обстановкой вокруг ЗАЭС.

Подробнее про ситуацию вокруг ЗАЭС читайте в материале «Ъ» «Вот что-то прилетело, и ага».