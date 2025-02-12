ВСУ атаковали автостоянку вблизи Запорожской АЭС

ВСУ с помощью БПЛА атаковали автостоянку Энергодара и территорию рядом с Запорожской АЭС, утверждает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Руководство станции заявило, что на ее работу удары не повлияли.

По словам господина Балицкого, расстояние то атакованной территории до первого реактора ЗАЭС составило не более 300 м. Он призвал жителей Энергодара не выходить на улицу до стабилизации обстановки и уточнил, что в городе работает ПВО.

«Станция работает в прежнем режиме. Все 6 блоков находятся в состоянии "холодный останов". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на площадке и в зоне наблюдения в норме»,— прокомментировала пресс-служба АЭС.

Запорожская АЭС с октября 2022 года находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»), это крупнейшая атомная станция в Европе. 5 января Минобороны России говорило, что ВСУ пытались атаковать ЗАЭС с помощью беспилотников. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), чья мониторинговая группа присутствует на станции, в январе неоднократно сообщало о взрывах у ЗАЭС.