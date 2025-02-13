Главные новости за 13 февраля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов

В Липецкой области после атаки беспилотника была ранена сотрудница станции аэрации.

Белгородец пострадал при ударе дрона по гаражу.

Врио министра образования и науки Курской области Виталий Рязанцев ушел в отставку.

Под Воронежем 72,5 га могут отдать под частные дома.

ГК «Респект» хочет построить в Белгороде 19-этажный дом за 1,3 млрд руб.

Бывший директор «Тамбовавтодора» получил условный срок за превышения.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев одобрил первый проект КРТ за пределами облцентра.

Наталья Трунова назначена вице-мэром Тамбова.

Недостроенный завод упаковки в ОЭЗ «Липецк» выставили на продажу за 200 млн руб.

Прокуратура обжаловала невзыскание с курского депутата Людмилы Шашенковой 4,2 млн руб.

В Тамбове комплекс торговых рядов продают за 33 млн руб.