Главные новости за 13 февраля. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Тамбов
В Липецкой области после атаки беспилотника была ранена сотрудница станции аэрации.
Белгородец пострадал при ударе дрона по гаражу.
Врио министра образования и науки Курской области Виталий Рязанцев ушел в отставку.
Под Воронежем 72,5 га могут отдать под частные дома.
ГК «Респект» хочет построить в Белгороде 19-этажный дом за 1,3 млрд руб.
Бывший директор «Тамбовавтодора» получил условный срок за превышения.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев одобрил первый проект КРТ за пределами облцентра.
Наталья Трунова назначена вице-мэром Тамбова.
Недостроенный завод упаковки в ОЭЗ «Липецк» выставили на продажу за 200 млн руб.
Прокуратура обжаловала невзыскание с курского депутата Людмилы Шашенковой 4,2 млн руб.
В Тамбове комплекс торговых рядов продают за 33 млн руб.