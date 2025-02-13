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Бывший глава «Тамбовавтодора» получил условный срок за превышения

Октябрьский районный суд Тамбова признал бывшего директора областного учреждения «Тамбовавтодор» Дмитрия Попова виновным в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Как рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона, ему назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком в год и запретом в течение года занимать должности на государственной и муниципальной службе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что в декабре 2020 года Попов подписал допсоглашение к госконтракту по строительству путепровода через железнодорожные пути от центральной части Мичуринска к местному агротехнопарку стоимостью более 1,4 млрд руб. Документ предусматривал авансовый платеж в сумме 140,5 млн руб. При этом контракт не предусматривал аванс, а работы в действительности не велись.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Изначально Попову предъявляли растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), но позже обвинение было переквалифицировано на более мягкую статью. Подрядчик вернул деньги в областной бюджет.

В сентябре прошлого года суд приговорил бывшего замдиректора «Тамбовавтодора» Олега Назарова к трем с половиной годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд установил, что в 2023 году он дал незаконные указания подчиненным подготовить фиктивные документы, на основании которых региональное УФАС отменило результаты пяти конкурсов на поиск подрядчиков для ремонта дорог на сумму в 4 млрд руб. Это было сделано в интересах двух компаний, которых не допустили до конкурсных процедур.

Сергей Толмачев

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