ГК «Респект» может построить в Белгороде 19-этажный дом за 1,3 млрд рублей

Белгородская группа компаний «Респект» заявила проект 19-этажного дома на улице Богдана Хмельницкого, 56 в Белгороде за 1,3 млрд руб. Согласно опубликованной накануне декларации, его планируется ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2026 года.

Проект третьей многоэтажки «Респекта» в Белгороде

Фото: из проектной декларации

Застройщиком выступает ООО СЗ «Респект», входящее в ГК, генподрядчиком — местное ООО «Строительная компания №1». Они планируют возвести кирпичный одноподъездный дом на принадлежащем застройщику участке площадью 3,3 тыс. кв. м. Общая площадь здания составит 24 тыс. кв. м, 11,4 тыс. кв. м из которых отведено под жилые помещения. Планируемое количество квартир — 195, в том числе 135 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 15 трехкомнатных.

Проект предусматривает паркинг на 148 автомобилей, а также 14 гостевых машино-мест. На придомовой территории планируется разместить по одной детской и спортивной площадке, а также одну зону для сбора мусора.

Предварительная дата выдачи ключей — 31 декабря 2026 года. Продавать квартиры планируется с использованием эскроу-счетов.

Во втором квартале 2019 года ГК «Респект» ввела в эксплуатацию первую очередь жилкомплекса «Гранд парк» на улице Николая Островского в Белгороде, в третьем квартале 2021-го — вторую. Речь идет о двух 11-этажных домах на 96 квартир в сумме. Проектная стоимость строительства первого дома составила 212,6 млн руб., второго — 212,3 млн.

По данным Rusprofile, ООО СЗ «Респект» было зарегистрировано в Белгороде в феврале 2014 года для деятельности заказчика-застройщика, генподрядчика. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Единственный владелец — Меружан Казарян. Директор — Виктор Старокожев. 2023 год компания завершила с выручкой в 698 тыс. руб. и чистым убытком в 71,2 млн руб. 2022 год она отработала с нулевой выручкой и чистой прибылью в 4,4 млн руб. ООО «Строительная компания №1» было зарегистрировано в Белгороде в феврале 2008 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и гендиректор — Николай Владыкин. 2023 год общество завершило с выручкой в 1,6 млрд руб. и чистой прибылью в 5,4 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 668 млн и 2,4 млн соответственно.

Алина Морозова