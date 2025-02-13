Наталья Трунова назначена замглавы Тамбова
Накануне вице-мэром Тамбова была назначена Наталья Трунова, последний год возглавлявшая Центральное территориальное управление облцентра. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации.
Наталья Трунова ровно год возглавляла Центральное территориальное управление Тамбова
Фото: администрация Тамбова
Госпожа Трунова будет координировать и контролировать деятельность комитетов дорожного хозяйства и транспорта; благоустройства и окружающей среды; торговли и поддержки предпринимательства. Также она проследит за работой территориальных управлений.
Наталья Трунова родилась в Казахстане в 1970 году. В 1993 году окончила Алма-Атинский энергетический институт с присвоением специальности «Инженер-промтеплоэнергетик». В 2011-м прошла переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в Орловской региональной академии госслужбы (ныне — Среднерусский институт управления, филиал РАНХиГС). В 2013 году получила диплом магистра по направлению «Финансы и кредит» в Тамбовском госуниверситете имени Державина. С 1994-го по 2010 год работала в ресурсоснабжающих организациях Тамбова, затем пять лет возглавляла жилищный комитет администрации Тамбова, после чего еще год работала зампредом комитета. В августе 2017 года перешла на должность главного инженера муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис». В феврале возглавила управление жилищной политики в мэрии Тамбова. Занимала этот пост до назначения начальником территориального управления.
Центральное территориальное управление возглавила экс-председатель комитета социальной политики администрации Тамбова Надежда Перовская. Северным территориальным управлением по-прежнему руководит Виктор Скрипка, Западным — Татьяна Долгих. Все они имеют статус вице-мэров — начальников управлений.
Территориальные управления были созданы в Тамбове год назад. Глава города Максим Косенков объяснял это необходимостью более оперативной связи с населением, подчеркивая, что штатная численность чиновников не увеличится.