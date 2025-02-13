Наталья Трунова назначена замглавы Тамбова

Накануне вице-мэром Тамбова была назначена Наталья Трунова, последний год возглавлявшая Центральное территориальное управление облцентра. Информация об этом появилась на сайте горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Трунова ровно год возглавляла Центральное территориальное управление Тамбова

Фото: администрация Тамбова Наталья Трунова ровно год возглавляла Центральное территориальное управление Тамбова

Фото: администрация Тамбова

Госпожа Трунова будет координировать и контролировать деятельность комитетов дорожного хозяйства и транспорта; благоустройства и окружающей среды; торговли и поддержки предпринимательства. Также она проследит за работой территориальных управлений.

Наталья Трунова родилась в Казахстане в 1970 году. В 1993 году окончила Алма-Атинский энергетический институт с присвоением специальности «Инженер-промтеплоэнергетик». В 2011-м прошла переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление» в Орловской региональной академии госслужбы (ныне — Среднерусский институт управления, филиал РАНХиГС). В 2013 году получила диплом магистра по направлению «Финансы и кредит» в Тамбовском госуниверситете имени Державина. С 1994-го по 2010 год работала в ресурсоснабжающих организациях Тамбова, затем пять лет возглавляла жилищный комитет администрации Тамбова, после чего еще год работала зампредом комитета. В августе 2017 года перешла на должность главного инженера муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис». В феврале возглавила управление жилищной политики в мэрии Тамбова. Занимала этот пост до назначения начальником территориального управления.

Центральное территориальное управление возглавила экс-председатель комитета социальной политики администрации Тамбова Надежда Перовская. Северным территориальным управлением по-прежнему руководит Виктор Скрипка, Западным — Татьяна Долгих. Все они имеют статус вице-мэров — начальников управлений.

Территориальные управления были созданы в Тамбове год назад. Глава города Максим Косенков объяснял это необходимостью более оперативной связи с населением, подчеркивая, что штатная численность чиновников не увеличится.

Алина Морозова