Белгородец пострадал при ударе дрона по гаражу

FPV-дрон атаковал гараж в селе Новое Волоконовского района Белгородской области. В результате мирный житель получил множественные осколочные ранения ног. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Бойцы теробороны передали пострадавшего бригаде скорой помощи. Медики доставили его в Валуйскую центральную райбольницу.

Также под удар ВСУ попали три муниципалитета Белгородской области. Во всех случаях никто не пострадал.

В Шебекинском округе на участке автодороги Графовка — Ивановка беспилотник обстрелял легковушку — у машины повреждены бампер и радиатор.

Еще один БПЛА атаковал село Шелаево Валуйского округа. В результате пострадали летняя кухня и легковой автомобиль в частном домовладении. Еще один дрон ударил по городу Валуйки — повреждено лобовое стекло легковушки.

В Белгородском районе на хуторе Церковный беспилотник обстрелял служебный автомобиль сельхозпредприятия — у транспортного средства пострадала кабина.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова