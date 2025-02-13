В Липецкой области после атаки беспилотника ранена сотрудница станции аэрации

Прошедшей ночью Липецкую область массово атаковали беспилотники. Об этом рассказал губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Он же сообщил и о последствиях атаки: в результате падения обломков дрона на территории Липецкой станции аэрации пострадала сотрудница предприятия, ее отвезли в больницу. Эта информация появилась в канале главы региона в 05:16. Работа станции аэрации не нарушена.

Кроме того, по данным главы региона, установлено падение обломков беспилотников на территории двух частных домов. Пострадавших, по предварительным данным господина Артамонова, нет. На местах происшествий работают оперативные службы.

Над регионами России в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны, в том числе по 12 над территориями Курской и Липецкой областей, по три — над территориями Белгородской и Воронежской областей.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции.

Мария Старикова