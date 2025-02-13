Под Воронежем 72,5 га могут отдать под ИЖС

В администрации Новоусманского района Воронежской области проходит согласование проект межевания территории площадью 72,5 га в районе улицы Дачной в райцентре. Ее планируется отдать под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе райадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Титов, Коммерсантъ Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Территория расположена в зоне многофункциональной застройки. Согласно требованию регионального министерства архитектуры и градостроительства, в проекте выделены элементы планировочной структуры, установлены красные линии для выделения территорий общего пользования с целью в том числе проектирования и строительства дорог и проездов рекомендованной шириной не менее 8 м. Кроме того, документация предусматривает строительство детсада.

По мнению представителей райадминистрации, эта земля наиболее востребована у льготных категорий граждан. После согласования в администрации муниципалитета проект планируют выставить на публичные слушания, о которых обещают уведомить через сайт района.

По данным портала госзакупок, проект разрабатывало местное ООО «Гвингрейс». Компания получила это право на торгах. Она была единственным участником тендера в форме запроса котировок, снизила начальную цену контракта в 1,54 млн руб. до 1,45 млн. Его исполнение завершено.

По данным Rusprofile, ООО «Гвингрейс» было зарегистрировано в воронежской Новой Усмани в июле 2010 года для деятельности по землеустройству. Уставный капитал — 12,5 тыс. руб. Единственный владелец — Елена Хурчак, директор — Наталья Панова. Госпожа Хурчак также владеет и руководит учрежденным по тому же адресу ООО «Гвингрейс», которое ведет геодезическую деятельность. 2023 год первая компания завершила с выручкой в 130 млн руб. и чистой прибылью в 74 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 110 млн и 65 млн соответственно.

О проекте жилкомплекса с ИЖС под Воронежем за 3 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова