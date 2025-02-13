Недостроенный завод упаковки в ОЭЗ «Липецк» выставили на продажу за 200 млн

Построенный на 18% завод упаковки на грязинской площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» выставили на продажу за 200 млн руб. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито». Проект предприятия за 5 млрд руб. еще в 2017 году заявило местное ООО «Липецкий комбинат упаковочных материалов "Линпак"», однако за пять лет его так и не реализовали, после чего компания потеряла статус резидента ОЭЗ.

Общая площадь объекта незавершенного строительства составляет 38 тыс. кв. м, он расположен на участке на 80 тыс. кв. м. «Линпак» довел до границы участка все необходимые инженерные сети — водо-, газо- и электроснабжения, теплосеть, ливневую и бытовую канализации. Также компания законсервировала анкерные группы, которые должны были стать частью фундамента завода.

Продавец предполагает, что покупатель может завершить строительство предприятия для производства упаковки из комбинированных барьерных материалов. Ему обещают выход на окупаемость через пять–шесть лет, а также преференции резидента ОЭЗ.

Авторы объявления на «Авито» не назвали «Ъ-Черноземье» причину продажи объекта, а директор «Линпака» Анатолий Несветов не ответил на звонки издания.

О причинах нереализации проекта «Линпака» в «Липецке» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова