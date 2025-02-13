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В Народном фронте заявили о потребности в троллейбусах с автономным ходом в Самаре

Член регионального штаба Народного фронта Самарской области Александр Денисов рассказал, что властям Самары стоило бы обратить внимание на троллейбусы с увеличенным автономным ходом. Такой электротранспорт смог бы решить транспортные проблемы отдаленных районов города. Об этом общественник заявил на выездном круглом столе, посвященном вопросам транспортной доступности в Самаре.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Москва идет по пути чисто электробусов. Но в столице больше бюджет, у них есть возможности. Тем не менее, у электробуса есть ряд недостатков. Например, он холодный, поэтому приходится ставить туда автономную печку. Привычный нам троллейбус обогревается от электричества. Помимо этого существует еще масса других вопросов, например, кадровых. Дело в том, что водитель электробуса не попадает в категорию льготников. В ТТУ водители троллейбусов и трамваев могут уйти раньше на пенсию. Из-за этого специалисты с очень большой неохотой пересаживаются на электробус»,— пояснил эксперт Народного фронта.

Общественник также добавил, что после покупки троллейбусов с автономным ходом электротранспорт может появиться в районах Самары, где ходят только автобусы и имеются серьезные транспортные проблемы, например, Крутые Ключи, Мехзавод, Волгарь, Сухая Самарка.

Андрей Сазонов

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