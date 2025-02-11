Главные новости за 11 февраля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Превышение концентрации вредных веществ зафиксировали в реке Нейма, которая протекает через территорию Ленобласти, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Так концентрация нефтепродуктов превышает норму в 1000 раз, амоний-ионов — в 200 раз, взвешенных веществ — в 300 раз. В воде нашли также фосфат-ионы, марганец и фенолы.

Объем заключенных договоров долевого участия в Петербурге сократился на 34% — с 122,6 тыс. кв. м в декабре 2024 года до 81,2 тыс кв. м в январе 2025 года, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование Data Flat.ru. В Ленобласти объем продаж уменьшился чуть более чем на четверть — с 63,8 до 46,4 тыс. кв. м.

В период с апреля по ноябрь 2025 года из петербургского аэропорта Пулково возобновляются полеты авиакомпании Nouvlair Tunisie в Монастир (Тунис). Как сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», впервые рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и субботам.

Новым генеральным директором компании «Главстрой Санкт-Петербург» стал Алексей Болдин, топ-менеджер с опытом руководства в сфере недвижимости более 30 лет. Об этом говорится на сайте строительной организации. Ранее занимавшая пост гендиректора Татьяна Сурвилло продолжит координировать работу компании в должности президента.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области включил задолженность на сумму 3,63 млрд рублей перед компанией «Транснефть — Дальний Восток» в перечень требований кредиторов бизнесмена-банкрота Валерия Израйлита. Согласно документу судебного акта, требование компании к Валерию Израйлиту основывается на решении Кингисеппского горсуда от 31 мая 2024 года.

Президентом Федерации фигурного катания на коньках России стал олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе. Соответствующий пресс-релиз выложили 11 февраля на сайте организации. Знаменитого спортсмена выбрали единогласным решением на внеочередной выборной конференции.

В январе 2025 года застройщики города ввели в эксплуатацию 448,1 тыс. кв. м. жилья, включая около 28,5 тыс. кв. м в сегменте ИЖС. Год назад показатель ввода квартир в новостройках был более чем на 100 тыс. кв. м больше.

Выплату в Ленобласти при заключении контракта для участия в СВО увеличили до 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации 47-го региона 11 февраля. До этого она составляла 2,1 млн рублей.

Специалисты Морспасслужбы прорабатывают вопрос откачки 130 тыс. тонн мазута, который находится на борту получившего повреждение в результате взрывов танкера Koala в порту Усть-Луга. Для этого в порт доставили насосы из Мурманска. В настоящий момент оборудование уже разгрузили и проверяют его готовность, сообщили во вторник, 11 февраля, в Минтрансе РФ.

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения двум предпринимателям, обвиняемым в незаконном обороте драгоценных камней. Был продан 71 бриллиант на 6 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Суд избрал Арсену Авояну меру пресечения в виде домашнего ареста по 9 апреля. При этом Ваграма Саияна отправили под стражу до 8 апреля.

Футбольный клуб «Зенит» 11 февраля сыграл в финале Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком» на арене «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча закончилась счетом 3:0 в пользу петербургской команды.