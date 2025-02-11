Запредельную концентрацию вредных веществ нашли в реке Нейма в Ленобласти

Превышение концентрации вредных веществ зафиксировали в реке Нейма, которая протекает через территорию Ленобласти, сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора. Так концентрация нефтепродуктов превышает норму в 1000 раз, амоний-ионов — в 200 раз, взвешенных веществ — в 300 раз. В воде нашли также фосфат-ионы, марганец и фенолы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Река Нейма в Кингисеппском районе Ленобласти, где нашли превышение концентрации вредных веществ

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора. Река Нейма в Кингисеппском районе Ленобласти, где нашли превышение концентрации вредных веществ

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора.

Пробы брали в декабре минувшего года в стоках, поступающих в реку с очистных сооружений у поселка Большая Пустомержа под Кингисеппом. Нейма впадает в реку Хревица, а она — в Ивановское водохранилище, на берегу которого работает Лужский лососевый завод.

По данным представителей предпрития, ухудшение качества воды сказывается на работе завода и гибели рыбы, которую весной выпускают в водохранилище для поддержания популяции.

По предварительным данным, всему виной автоцистерна, сбросившая в Нейму жидкие бытовые отходы. Сами очистные сооружения у Большой Пустомержи также находятся далеко не в лучшем ссостоянии и имеют стопроцентный износ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что строительную компанию «Пилон» (ЗАО «Пилон») оштрафовали на 350 тыс. рублей за нарушение правил использования прибрежной полосы ручья Горелый в Ленобласти.

Андрей Маркелов