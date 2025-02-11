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Продажи жилья в Петербурге упали на треть в январе

Объем заключенных договоров долевого участия в Петербурге сократился на 34% — с 122,6 тыс. кв. м в декабре 2024 года до 81,2 тыс кв. м в январе 2025 года, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на исследование Data Flat.ru. В Ленобласти объем продаж уменьшился чуть более чем на четверть — с 63,8 до 46,4 тыс. кв. м.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Выручка от продаж жилья значительно сократилась как в городе, так и в области. В мегаполисе она уменьшилась на 33% — с 33,51 до 22,34 млрд рублей, в 47-м регионе на 27% — с 10,19 до 7,48 млрд рублей. Доля ипотеки в продажах жилья в связи с высокой ставкой уменьшилась с 47 до 37%.

Объем строящегося жилья на рынке Петербурга в январе сократился до 5,2 млн кв. м. Еще в декабре 2024 года было 5,6 млн «квадратов», а год назад и вовсе 6,6 млн кв. м. Эксперты подчеркивают, что в связи со сложившейся ситуацией на ипотечном рынке застройщики вынуждены делать рассрочки и выдавать траншевые кредиты.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в 2025 году объем ввода в эксплуатацию жилья бизнес-класса в Санкт-Петербурге может сократиться до минимального значения за всю историю наблюдений.

Андрей Маркелов

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