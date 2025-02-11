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Долг бизнесмена Израйлита перед «Транснефтью» включили в реестр требований кредиторов

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области включил задолженность на сумму 3,63 млрд рублей перед компанией «Транснефть — Дальний Восток» в перечень требований кредиторов бизнесмена-банкрота Валерия Израйлита. Об этом со ссылкой на соответствующие изменения в материалах дела пишет РИА Новости.

Согласно документу судебного акта, требование компании к Валерию Израйлиту основывается на решении Кингисеппского горсуда от 31 мая 2024 года. Речь идет о гражданском иске о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Напомним, экс-глава компании «Усть-Луга» был задержан в декабре 2016 года, его заключили под стражу. Предпринимателя обвинили в крупном мошенничестве, в результате которого были похищены и выведены за рубеж 1,5 млрд рублей, предназначавшихся для развития портовой инфраструктуры. Суд признал Валерия Израйлита виновным в незаконном выводе средств за границу на сумму свыше 225 млн руб. и приговорил его к шести годам колонии общего режима. Тем не менее с учетом времени, которое бизнесмен провел в СИЗО и под домашним арестом, его освободили от наказания.

Подробнее об этом читайте в нашем материале «Бизнесмену засчитали аресты».

Дарья Астанина

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