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За первый месяц года в Петербурге построили почти 450 тыс. кв. метров жилья

В январе 2025 года застройщики города ввели в эксплуатацию 448,1 тыс. кв. м. жилья, включая около 28,5 тыс. кв. м в сегменте ИЖС. Год назад показатель ввода квартир в новостройках был более чем на 100 тыс. кв. м больше.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации комитета по строительству Санкт-Петербурга, за первый месяц года больше всего нового жилья построили в Красногвардейском районе города. Там было введено 107,01 тыс. кв. м в 10 домах на 3694 квартиры. В Невском районе сдали в эксплуатацию два дома на 2168 квартир общей площадью более 85 тыс. кв. м. В Приморском районе сдали 65,03 тыс. кв. м в трех домах на 1024 квартиры. В январе 2024 года девелоперы ввели в строй 560,8 тыс. кв. м жилых помещений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что плановый показатель во вводу жилья, устанавливаемый Минстроем РФ для Петербурга, снижается с 2022 года. В 2024 году плановый показатель был равен 2,65 млн кв. м, а на этот год показатель установлен на уровне 2,578 млн кв. м. Фактический объем ввода в прошлом году составил 2,66 млн кв. м.

Александра Тен

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