«Зенит» обыграл «Спартак» и стал обладателем Зимнего Кубка РПЛ

Футбольный клуб «Зенит» 11 февраля сыграл в финале Зимнего Кубка РПЛ с московским «Спартаком» на арене «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). Встреча закончилась счетом 3:0 в пользу петербургской команды.

Луис Энрике на 16-й минуте открыл счет матча. Вендел укрепил позиции «Зенита» на 28-й минуте. Далее отличился Матео Кассьерра. Футболист пробил в дальний угол, затем мяч, отскочив, попал в сетку. Во втором тайме обе команды не забили ни одного гола.

Прежде ФК «Зенит» на Зимнем Кубке РПЛ обыграл «Ростов» со счетом 2:1 и вышел в финал турнира. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Татьяна Титаева