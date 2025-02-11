Суд Петербурга избрал меру пресечения обвиняемым в незаконном обороте бриллиантов

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения двум предпринимателям, обвиняемым в незаконном обороте драгоценных камней. Был продан 71 бриллиант на 6 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Арсен Авоян и Ваграм Саиян обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 191 УК РФ. Как полагает следствие, 8 февраля во время работы точки с украшениями на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» предприниматели договорились с участниками оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) о реализации драгоценных камней. На 71 бриллиант не имелось необходимых сертификатов. На следующий день фигуранты и другие лица при неустановленных обстоятельства приобрели бриллианты и совершили покушение на их продажу участвующим в ОРМ. Сделку сорвали сотрудники правоохранительных органов РФ.

Суд избрал Арсену Авояну меру пресечения в виде домашнего ареста по 9 апреля. При этом Ваграма Саияна отправили под стражу до 8 апреля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что более 450 бриллиантов и 15 тысяч долларов изъяли в Петербурге у двух коммерсантов.

Татьяна Титаева