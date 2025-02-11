Правнук экс-мэра Самары находится в стабильном психоэмоциональном состоянии

Сын Екатерины Тарховой-Бельской, обвиняемой в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, до сих пор находится в приюте. Его психоэмоциональное состояние оценивается как стабильное, эмоциональный фон адекватный. Об этом «Ъ-Волга» сообщили в администрации губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По рекомендации психолога с ребенком ведут психокоррекционную работу и оказывают ему эмоциональную и психологическую поддержку, чтобы он мог адаптироваться в учреждении. Также чиновники отметили, что если появятся родственники и иные лица, готовые стать опекунами мальчика, компетентные органы оперативно рассмотрят этот вопрос.

Ребенка Екатерины Тарховой-Бельской поместили в приют, подведомственный минсоцдемографии Самарской области, после того, как ее задержали и арестовали по подозрению в убийстве экс-чиновника и его жены. Было возбуждено уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), расследование которого взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Тела погибших до сих пор не найдены.

В настоящее время следователи ищут останки тел четы Тарховых на полигоне «Преображенка»: показания соседей Тарховых и записи видеокамер указывают на то, что обвиняемая могла вывезти расчлененные трупы в бочках и выкинуть в мусорные контейнеры.

При осмотре квартиры бывшего градоначальника выяснилось, что помещение было обработано раствором щелочи. При этом обвиняемая заранее приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости. Кроме того, очевидцы видели, как вывозились мебель и вещи из квартиры погибших. Следствие полагает, что, скорее всего, мебель сожгли, а квартиру обработали химическими средствами, чтобы скрыть следы преступления.

Также силовики установили, что Екатерина Тархова-Бельская была наркозависимой, находилась на содержании у бабушки с дедушкой и снимала квартиру по соседству с ними. Следствие выяснило, что после того, как Виктор и Наталья Тархова пропали без вести, их внучка распродала их ценности и автомобиль Toyota RAV4.

Обвиняемая не дает показаний. Расследование продолжается.

До этого появилась информация о том, что сына Екатерины Тарховой-Бельской забрали из приюта знакомые семьи: якобы он пробыл в учреждении не более суток. Однако в региональном минсоцдемографии опровергли эту информацию. Ребенку шесть лет. В следующем году он должен был пойти в школу.

Георгий Портнов